На южных Курилах установили памятный знак с текстом одной из поправок к конституции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Молодежь, проживающая на территории южных Курил (Сахалинская область), совместно с местными властями установила на центральной площади города Южно-Курильска на острове Кунашир памятный знак с текстом поправки к конституции о нерушимости российских границ. Об этом в пятницу сообщается в релизе правительства Сахалинской области.

"Мы поддержали предложение земляков (молодежь выступила в роли инициатора). Инициативная группа в кратчайшие сроки подготовила эскиз знака, вечером в четверг установили его на центральной площади Южно-Курильска", - цитирует пресс-служба слова мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.

По информации областных властей, памятный знак установлен в виде плиты размером 120 на 90 см с символикой Российской Федерации. На нем размещена табличка с гравировкой, где выбита поправка к статье 67 Конституции РФ, в которой подчеркивается, что призывы и действия к отчуждению территорий страны недопустимы. Участие в церемонии открытия памятного знака приняли представители власти, общественники, молодежь, участники движения "Серебряные волонтеры".

"Мы все пришли на участки [в дни голосования по поправкам в Конституции РФ], чтобы поставить точку в территориальном вопросе. Поправки помогут больше никогда не поднимать спор о том, кому принадлежат Курилы", - приводятся в сообщении слова жителя Южно-Курильска Сергея Киселева.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что для жителей региона поправка о запрете на отчуждение территорий, учитывая территориальные притязания Японии на острова, стала сильным мотивационным фактором в период голосования по поправкам к Конституции РФ.

В период общероссийского голосования по поправкам к конституции РФ, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, с 25 июня по 1 июля на островах Шикотан и Кунашир работали девять избирательных комиссий. Участие в голосовании там приняли почти 92 процента избирателей, из них более 91 процента поддержали поправки. Во всей Сахалинской области явка составила около 68 процентов избирателей, из них почти 75 процентов одобрили поправки.

Курильский вопрос

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.