Врио главы Камчатки поручил разобраться с отсутствием аптек в северных районах края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов дал поручение краевому Минздраву в течение двух недель подготовить предложения по расширению аптечной сети в удаленных районах полуострова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"То, что я слышу от районов, свидетельствует о том, что ситуация ненормальная. Поэтому у меня будет просьба к Минздраву провести анализ в целом и выявить те муниципальные районы, в которых особую остроту имеет проблема организации аптечной деятельности и представить мне конкретные предложения. На решение этих вопросов я даю две недели", - приводятся в сообщении слова Солодова.

В 2019 году единственный в Пенжинском районе фармацевт переехал с Камчатки, в связи с чем аптеку при местной больнице, которая находится за 1 100 км от Петропавловска-Камчатского, вынуждены были закрыть. Аптек нет также в четырех населенных пунктах Тигильского муниципального района. Об этом рассказала первый заместитель главы района Татьяна Навроцкая.

В 2019 году благодаря мерам, которые были направлены на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, в Камчатский край привлекли 146 медицинских специалистов. Несмотря на это, процент укомплектованности медицинскими кадрами в некоторых учреждениях края сейчас не превышает и 60%.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также ранее поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край, который сейчас лидирует по количеству заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения среди субъектов ДФО, достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с инфекцией.