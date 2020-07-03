На модернизацию социальных объектов Ванина и Советской Гавани направят 600 млн рублей

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Модернизация социальной инфраструктуры началась в поселке Ванино и городе Советская Гавань Хабаровского края, в ближайшие несколько лет будут реконструированы стадион, система водоснабжения, будет куплено оборудование для больниц и училищ. В работу будет вложено более 600 млн рублей, это поможет создать хорошие условия для людей, работающих в этом крупном транспортно-промышленном узле, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

Ванино и Советская Гавань входят в число центров экономического роста на Дальнем Востоке, на социальное развитие которых выделяют средства единой субсидии. В апреле полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев сообщал о выделении дополнительного финансирования на развитие регионов, в том числе Ванинского и Советско-Гаванского районов Хабаровского края.

"Как сообщили в Министерстве экономического развития, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел (ВСГТПУ) является одним из наиболее перспективных центров экономического роста края. На территории этих двух районов реализуются крупные инвестиционные проекты, планируется создание 3 тыс. рабочих мест. Для привлечения и закрепления специалистов необходимо создание достойных условий проживания. К работе по строительству социальной инфраструктуры уже приступили", - сообщила пресс-служба.

В частности, на выделенные средства будет реконструирован стадион в поселке Ванино, специалисты согласовывают проектно-сметную документацию, в ближайшее время будет получено положительное заключение государственной экспертизы. Кроме того, в поселке Токи планируется построить социально-культурный центр на 150 посадочных мест, а на базе школы в Ванине создадут детский технопарк. В поселках Ванино и Токи реконструируют систему водоснабжения общей протяженностью более 9 км, а в учреждениях здравоохранения Ванина и поселка Токи появятся передвижные флюорограф и маммограф.

"Кроме того, в рамках модернизации материально-технической базы системы среднего профессионального образования на территории ВСГТПУ осуществляются конкурсные процедуры по приобретению специализированного оборудования, которое позволит организовать качественное обучение по востребованным резидентами ВСГТПУ специальностям", - говорится в сообщении.

На следующем этапе планируется привлечь средства на социальные объекты в Советской Гавани: на модернизацию аэропорта Май-Гатка, строительство стационарного комплекса с отделением скорой медицинской помощи районной больницы, строительство городских станций биологической очистки сточных вод, оснащение детского технопарка. В Ванине планируется привлечь средства на благоустройство парковой зоны в районе ручья Пейке и строительство молодежного центра. Соответствующие предложения на 2021-2023 годы власти края уже направили Минвостокразвития РФ.