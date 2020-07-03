Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет в Черкесске в обновленном формате

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в 2020 году планируется провести в Черкесске. В этом году к нему добавится новое направление - научное, сообщил ТАСС заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

"Это мероприятие будет проходить в Карачаево-Черкесии, но не на курорте Архыз (эта площадка планировалось для проведения фестиваля в 2020 году - прим. ТАСС) - мы переносим его в Черкесск. Так будет правильнее из-за пандемии и ряда других факторов: на Архызе некоторые условия, требования Роспотребнадзора выполнить сложно", - сказал Байсултанов.

Он отметил, что в этом году на фестивале будет новое направление. "Мы в этом году вводим новый элемент - будет еще один блок, научный. Северо-Кавказский федеральный университет с другими вузами будет показывать тот научный потенциал, который есть на территории Северного Кавказа", - пояснил собеседник.

Замминистра добавил, что участие иностранцев в этом году не ожидается, но они смогут присутствовать как зрители.

По данным министерства, фестиваль планируется провести 16-18 октября.

Задача фестиваля, который проходит ежегодно в одной из столиц кавказских регионов, - содействовать сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укреплению и дальнейшему развитию межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа. В 2020 году фестиваль будет проводиться в 11-й раз.