Из Мурманской области за год вывезли четыре эшелона отработавшего ядерного топлива

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Четыре эшелона отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) вывезли за пределы Мурманской области в течение года, в связи с чем опасность объекта хранения в губе Андреева под Мурманском снизилась на треть. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте ФГУП "ФЭО" (Федеральный экологический оператор, "Росатом").

Отделение губа Андреева создано более 40 лет назад как береговая техническая база, предназначенная для обеспечения эксплуатации атомных подлодок, атомного ледокольного флота, обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами. Подобное отделение было создано в Гремихе (расположена в 280 км от Мурманска на юго-восток в районе ЗАТО Островной - прим. ТАСС). До 2000 года обе базы находились в ведении ВМФ России, далее, по решению правительства РФ, были переданы в ведение Минатома РФ для проведения работ по реабилитации территорий, а с 2011 года вошли в состав ФГУП "ФЭО".

"За прошедший год опасность самого сложного с точки ядерной и радиационной безопасности объекта в губе Андреева снизилась на треть. За пределы Мурманской области было вывезено четыре эшелона отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)", - сказано в сообщении.

Всего, по информации "ФЭО", на данный момент вывезено около 7 500 из порядка 22 000 тепловыделяющих сборок, до конца 2020 года планируется выгрузка ОЯТ из контейнеров временного хранения, которые ранее находились на открытой площадке. В Гремихе продолжается разборка активных зон АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем. Всего в СССР было создано более десяти подобных АПЛ, большая часть активных зон которых была извлечена и разобрана.

Данные обнародованы после заседания совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в связи с утилизацией российских атомных подводных лодок (АПЛ), выведенных из состава ВМФ, и повышения ядерной и радиационной безопасности в Северном регионе. Стороны подвели итоги работ за прошедший год по реабилитации территорий в губе Андреева и Гремихе.

Российско-норвежская комиссия создана во исполнение соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 3 сентября 1992 года. В ней представлены несколько рабочих групп: по морской среде; в области мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды; по вопросам контроля и снижения загрязнения; по сотрудничеству в области биоразнообразия; а также отдельным направлениям сотрудничества, таким как приграничное сотрудничество и охрана природного и культурного наследия. Заседания комиссии проводятся на регулярной основе, но не реже одного раза в год.