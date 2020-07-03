В Железноводске разработали новый туристический маршрут

ПЯТИГОРСК, 3 июля. /ТАСС/. Новый туристический маршрут по самой протяженной на Юге России Каскадной лестнице разработали в Железноводске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городской администрации.

"Новый туристический маршрут разработали в Железноводске. Экскурсию "Вниз по Каскадной лестнице" включат в сеть туристических маршрутов Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

В подготовке экскурсионного материала принимают участие сотрудники городского Краеведческого музея.

"Каскадная лестница Железноводска всегда привлекала туристов, а сейчас после грандиозного продления наша "каскадка" стала новой "визиткой" Кавминвод. Опытные краеведы будут знакомить гостей, которые приезжают в Железноводск на отдых и оздоровление, с историей Каскадной лестницы, начиная с 1930 года, а также с хроникой реализации самого масштабного проекта Кавминвод. Акценты будут сделаны не только на исторической части Каскадной лестницы, но и на галерее "Железные люди - железных вод", "говорящем" Бювете-книге и набережной Курортного озера", - рассказал глава курорта Евгений Моисеев, слова которого приводят в пресс-релизе.

Каскадная лестница Железноводска считается самой протяженной на юге России. Ее длина составляет 860 метров.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.