На Юге России 4 и 5 июля ожидается аномальная жара

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сухая погода и жара до 38 градусов ожидается в Краснодаре в эти выходные. Температура воздуха на Юге России будет на 3-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков в пятницу.

"На Юге России на фоне пониженного атмосферного давления, так называемой термической депрессии, будет солнечно, жарко. Кратковременные дожди с грозами пройдут, но только в горах республик Северного Кавказа. И то, далеко не везде", - сказал Синенков. При этом ветер будет переменный, слабый, добавил он.

По словам синоптика, в Ростове-на-Дону ожидается до 37 градусов тепла, в Краснодаре воздух прогреется до 38 градусов. В Сочи будет около 30 градусов тепла и в Севастополе 32 градуса. Подобная погода прогнозируется и на территории Астрахани, Калмыкии, и республики Крым.