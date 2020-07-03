На Ставрополье завершилась стрижка овец

ПЯТИГОРСК, 3 июля. /ТАСС/. Стрижка овец завершилась на Ставрополье. В 2020 году в регионе произведено 925 т шерсти, что соответствует уровню 2019 года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства субъекта в пятницу.

"В настоящее время в сельскохозяйственных организациях края завершена стрижка овец, всего острижено 207,5 тыс. голов овец. Производство шерсти составило 925 т, что соответствует уровню прошлого года. Средний настриг с одной овцы составил 4,5 кг в физическом волокне, что на 8% больше по сравнению с уровнем прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в племенных организациях острижено 92 тыс. голов, произведена 461 т шерсти, что составляет 50% от производства шерсти в сельскохозяйственных организациях края. Средний настриг в племенных организациях на одну овцу составил 5,2 кг.

Министерство сообщает, что в 2019 году девять предприятий-экспортеров реализовали шерсти на сумму $6,7 млн. География продаж: Болгария, Белоруссия, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия.

Первичную переработку и заготовку шерсти в регионе осуществляют более 20 предпринимателей и организаций, в том числе компания "Маныч", "Борская фабрика", "Троицкий комвольный комбинат", "Брянская фабрика", "Волокно", "Торговый дом Славянка", "ШерЛен", которые закупают шерсть не только в крае, но и в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и Дагестане.