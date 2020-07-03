Полпред в СКФО взял под контроль вопрос обеспечения питьевой водой жителей Ингушетии

МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка взял под контроль вопрос обеспечения питьевой водой жителей Ингушетии. Для решения проблемы в регион будут закуплены 13 глубинных погружных насосов, говорится в сообщении пресс-службы полпреда.

"Сегодня полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка в телефонном режиме обсудил с первым замминистра экономического развития РФ Михаилом Бабичем и Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым вопросы социально-экономической ситуации в регионе. В частности, полпред обратил внимание собеседников на сложности с обеспечением жителей Ингушетии питьевой водой, обострившиеся в летнее время. С такими обращениями в адрес Юрия Чайки, в том числе, пишут пользователи социальных сетей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по словам Калиматова, власти региона активно занимаются проблемой, "Ингушрегионводоканал" проводит работы по устранению прорывов на водопроводных сетях, благодаря чему в Назрани подача воды восстановлена в полном объеме.

"Правительством республики при поддержке Национального фонда развития региона принято решение в первоочередном порядке осуществить закупку 13 глубинных погружных насосов для водозаборов "Кантышево-Долаково", города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также одного центробежного насоса для Альтиевского водозабора. Установка оборудования будет завершена к понедельнику. После проведения работ дебет воды увеличится на 10-15%", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года на совещании с полпредом в СКФО Калиматов сообщал, что процент износа разводящих сетей водоснабжения в регионе составляет 66,5%, в связи с чем потери воды при транспортировке составляют до 20%, около 1,6 тыс. км сетей физически полностью изношено и подлежит замене. Объем добываемой воды - 83,6 тыс. куб. м в сутки - не соответствует фактической потребности - 104 тыс. куб. м, в связи с чем более трети населения республики испытывает ее нехватку.