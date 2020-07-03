Оргкомитет по подготовке к 100-летию Северной Осетии возглавит вице-премьер РФ Трутнев

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев возглавит оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Северная Осетия-Алания, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

"Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Северная Осетия-Алания <…>. Включить в состав организационного комитета: Трутнев Ю.П. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (председатель организационного комитета)", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, распоряжением правительства в состав оргкомитета включены заместитель полпреда президента РФ в СКФО Александр Куренной, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев, заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Президент России Владимир Путин в мае 2019 года подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия Северной Осетии. В честь юбилея в республике запланирован ряд культурных, просветительских, научных и спортивных мероприятий. К 100-летию республики планируют заложить новые парки и скверы, выпустить памятную серебряную монету, маркированные конверты, а также открыть новые туристические маршруты.