В Северной Осетии впервые пройдет военно-исторический лагерь "Страна героев"

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Военно-исторический лагерь "Страна героев" пройдет впервые в Северной Осетии по нацпроекту "Культура". Об этом ТАСС в пятницу сообщил программный директор проекта Алан Габисов.

"Впервые в Северной Осетии пройдет лагерь "Страна героев". В нем примут участие около 1 тыс. детей. Проект реализуется благодаря нацпроекту "Культура". Лагерь планируется проводить в июле и августе по итогам решения оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса", - сказал Габисов.

Лагерь будет проходить в горах - в республиканском детском реабилитационном центре "Тамиск". Участниками лагеря бесплатно могут стать дети от 12 до 17 лет, зарегистрировавшись на сайте "Страна героев".

Для лагеря была разработана образовательная составляющая: участники пройдут курс истории России, социального проектирования, а также будут заниматься разными видами спорта.

Проект военно-исторического лагеря "Страна героев" проводится Минкультом РФ в рамках нацпроекта "Культура" при содействии Российского военно-исторического общества. Наряду с Северной Осетией в этом году он пройдет также в Астрахани, Пскове, Башкирии и Волгограде.