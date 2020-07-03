Резервный госпиталь под Мурманском может принять первых пациентов на следующей неделе

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Резервный мобильный госпиталь в Мурмашах под Мурманском может принять первых пациентов с коронавирусом на следующей неделе. Об этом 3 июля заявил журналистам глава региона Андрей Чибис перед онлайн совещанием с органами местного самоуправления по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Коронавирус никуда не делся. Мы смотрим прогноз по койкам каждый день, Минздрав этим занимается, мы планируем, что в начале следующей недели там [в госпитале] появятся первые пациенты. Госпиталь сможет вместить до 700 пациентов, то, что сегодня готово к запуску - это первые 100 [коек]", - сказал Чибис.

Он также высказал предположение, что этого может и не понадобиться, поскольку госпиталь в Мурмашах был развернут в качестве резерва. "У нас в день выписывают 60 с лишним пациентов и смотрят на тот запас, тот резерв, который у нас есть. Может быть он, госпиталь, и не понадобится, мы же его и строили, разворачивали как резервный", - отметил глава региона.

Мобильный инфекционный госпиталь был развернут силами МЧС России 6 июня на территории поселка Мурмаши под Мурманском в качестве резерва для лечения пациентов с коронавирусом. Комплекс состоит из инженерно-технических зданий и основного медицинского корпуса площадью 10,5 тыс. кв. м, где находятся девять блоков медицинского назначения. Среди них оборудованы реанимация, отделение интенсивной терапии на 100 коек с малой операционной, блок диагностики с мобильным рентгенодиагностическим оборудованием, мобильный компьютерный томограф и клинико-диагностическая лаборатория. На создание госпиталя правительство РФ выделило почти 1 млрд рублей.

По данным оперативного штаба, рост заболеваемости на территории Мурманской области продолжается. На утро 3 июля в регионе выявлено 147 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 134 - в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 5 632, более трех тысяч пациентов выздоровели, на лечении находятся 1 982 пациентов, 18 человек умерли.