Больницы и поликлиники Астраханской области возобновили прием пациентов

АСТРАХАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Астраханской области возобновили плановую диспансеризацию и плановый прием пациентов. Об этом сообщили в АНО "Национальные приоритеты" в пятницу.

"В целях реализации показателей национального проекта "Здравоохранение" с этой недели в Астраханской области начинается поэтапный переход к возобновлению оказания плановой медицинской помощи. По поручению губернатора Игоря Бабушкина министерством здравоохранения Астраханской области подготовлен трехэтапный комплексный план по выходу региональной медицины на штатный "доковидный" режим работы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, работу возобновляют поликлиники, в том числе стоматологические, а также женские консультации, дневные стационары. Возобновляется оказание плановой стационарной помощи, а также первичной специализированной помощи в областных диспансерах.

"Наши лечебные учреждения на первом этапе выйдут с учетом загрузки в 50%, но это уже позволит оказать плановую медицинскую помощь не менее 6 тыс. человек в день и стационарную помощь по 25 профилям. Такое ограничение необходимо для строго соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, будет увеличено время на прием для проведения обработки помещения после каждого пациента, а также для соблюдения социальной дистанции, чтобы избежать большого скопления пациентов внутри медицинской организации", - сказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин, уточнив, что сроки перехода на следующий этап будут зависеть от эпидобстановки в регионе, а попасть к врачу можно будет только по предварительной записи.

Больницы и поликлиники Астраханской области перестали принимать плановых пациентов в конце марта с целью профилактики распространения коронавируса на территории региона. С 25 июня Астраханская область перешла на второй этап снятия ограничений, возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м, открылись бассейны, спортзалы, некоторые учреждения культуры и образования, а также единственный зоопарк.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 3 617 случаев заражения коронавирусом. Всего за весь период эпидемии выздоровели 2 745 человек, 32 пациента умерли.