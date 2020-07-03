Строительство семи детсадов и двух медучреждений начнется в Ингушетии в 2021 году

МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2021 году начать строительство семи детских садов, двух медучреждений и объектов водоснабжения в рамках нацпроектов и госпрограмм, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя республики.

"Замминистра строительства Муса Илиев провел рабочее совещание с участием представителей Фонда развития региона, Управления капитального строительства и начальниками отделов, по вопросу разработки проектно-сметной документации по объектам, строительство которых планируется начать в 2021 году. Всего это семь детских садов на 220 мест, три объекта водоснабжения в сельских поселениях Троицкое, Зязиков - Юрт и Сунжа, а так же строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в Средних Ачалуках и поликлиники на 300 посещений в Карабулаке", - говорится в сообщении.

Как сообщается, строительство объектов в регионе станет возможным благодаря реализации в республики национальных проектов "Демография" и "Чистая вода", а также государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".