Ульяновские власти обновят общественный автопарк

УЛЬЯНОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области закупит 70 автобусов "Симаз", чтобы обновить автопарк общественного транспорта. Об этом в пятницу журналистам сообщил генеральный директор "Исузу Рус" Фабрис Горлье.

"У нас есть совместный проект с компанией "Симаз" по развитию автобусов на базе шасси "Isuzu". Я хочу поблагодарить правительство Ульяновской области за всестороннюю поддержку, оно приняло решение приобрести 70 таких автобусов", - сказал он. Горлье добавил, что местные власти намерены заменить весь старый парк автобусов.

Ранее правительство региона заявляло журналистам, что Ульяновску нужны автобусы средней размерности, и в ближайшее время город изменит схему транспортного движения. На центральных магистралях планируется задействовать транспорт большой вместимости, на второстепенных - средней и малой.

Компания "Симаз" с 2010 года создает собственные конструкции автобуса средней размерности на базе шасси китайского грузовика. В 2017 году ООО "Симаз" и АО "Исузу Рус", подписали меморандум о намерениях по производству автобусов на базе японского шасси "Isuzu".