В жару и без "болельщиков". Как прошел первый день ЕГЭ в новых условиях

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Выпускники российских школ, в пятницу начавшие сдавать ЕГЭ, в этом году оказались в особых условиях. Из-за пандемии коронавируса писать выпускные работы и заполнять бланки тестов пришлось в масках и перчатках, в тех регионах, где родители приходили поддерживать детей, это стало невозможным, а чтобы июльская жара не доставляла неудобств, школам пришлось оборудовать все классы кондиционерами.

Жаркая пора

Жаркая погода в день первого экзамена установилась во многих регионах, даже на Сахалине, где столбики термометров поднялись до 20 градусов. На Юге и Кавказе, как сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, жара была вдвое сильнее: в пятницу в Ростове-на-Дону воздух прогревался до 37 градусов, в Севастополе - до 32, в Краснодаре - до 38, в Сочи - около 30. Кратковременные дожди возможны только в горах республик Северного Кавказа.

"Понятно, что в период сдачи экзамена выпускники испытывают стресс, но у нас он усугубляется жаркой погодой. В этом вопросе моя позиция принципиальна, все помещения для проведения ЕГЭ должны быть оснащены системами охлаждения. Важно продумать все: транспортировку, медицинское сопровождение, обеспечение водой, качественную связь и видеонаблюдение, энергообеспечение", - сообщил в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

Замначальника управления по образованию и науке Сочи Ирина Лукашова рассказала ТАСС, что жаркая погода не должна помешать школьникам сдать ЕГЭ, в городе все 206 аудиторий, где проходит экзамен, оснащены системами кондиционирования, и там поддерживается комфортная температура.

"Меры приняты такие, чтобы детям было комфортно работать и их не беспокоили надетые маски и перчатки. Все аудитории оснащены рециркуляторами воздуха, которые работают в присутствии детей в течение всего периода экзамена. В каждой аудитории, в туалетных комнатах, на этажах есть дезинфицирующие средства для обработки рук", - добавила Лукашова.

Вдали от дома и без родителей

Во многих регионах пункты для сдачи ЕГЭ были организованы не во всех населенных пунктах, и выпускникам приходилось ехать в другой город или село. В Калининградской области таких ребят к месту экзаменов доставляют специально выделенные школьные автобусы, в пятницу, когда сдают не самые массовые предметы, на линию вышли 50 машин.

Из средней школы приморского города Зеленоградска в Светлогорск, за 26 км, едут сдавать экзамены 16 подростков, во дворе школы готовятся к выезду два школьных автобуса. Перед отправкой выпускникам измеряют температуру, в автобусах установлены санитайзеры для обработки рук, а места размечены таким образом, чтобы дети рассаживались в шахматном порядке. "Особого волнения нет, то, что приходится ехать сдавать экзамен [в другой город], честно говоря, не особенно мешает", - поделился с ТАСС Кирилл, который мечтает стать программистом и рассчитывает сдать ЕГЭ более чем на 90 баллов.

В Дербенте ЕГЭ сдают не только выпускники городских школ, но и жители сельских территорий практически всей южной зоны республики. В пятницу для экзаменов задействован только один пункт - "Гимназия Культуры мира". В этом году из-за ситуации с коронавирусом возле гимназии нет родителей, "болеющих" за своих детей. За тем, чтобы на территории не было скопления людей, следят сотрудники полиции.

"Мои родственники и знакомые все вчера собрались, пожелали мне удачи. Я сдаю информатику, собираюсь поступать в московский вуз, второй год занимаюсь с преподавателем. Мне говорили, что в перчатках очень неудобно писать, и я сам уже чувствую, что неудобно", - поделился с ТАСС выпускник дербентской школы № 18 Магомедрасул Ханмагомедов.

Во время самого экзамена перчатки и маску можно будет снять, говорит начальник городского управления образования Гюльназ Самедова, в них должны оставаться только представители Государственной экзаменационной комиссии, организаторы, технические специалисты, руководители пункта. Организаторы экзамена меняют средства индивидуальной защиты каждые два часа, всем обязательно проводится термометрия, в аудиториях и других помещениях строго соблюдается социальная дистанция.

Марта Сахелашвили приехала в Дербент из Москвы в качестве федерального эксперта Корпуса общественных наблюдателей. По ее словам, в этом же пункте сдачи ЕГЭ она работала пять лет назад, в 2015 году. "Ситуация очень заметно улучшается, количество нарушений уменьшилось за это время, организаторы и руководители подходят более ответственно. Родители стали спокойнее, в 2015 году было много конфликтных ситуаций", - рассказала она ТАСС, добавив, что пока ей удалось выявить лишь несколько незначительных технических нарушений.

Персональный экзамен

В некоторых случаях экзамен для выпускников стал фактически индивидуальным. Так, одиннадцатиклассник Тиличинской средней школы на Камчатке, которая располагается почти в 1 тыс. км от Петропавловска-Камчатского, Максим Круглов сдавал экзамен по информатике вдвоем с другом.

"Насколько я знаю, в предыдущие годы выпускников объединяли в большие группы, и они сдавали экзамены в чужих школах, так что нам с приятелем сегодня объективно психологически было чуть легче. Мы были в родных стенах, и это чуть снижало градус напряжения", - рассказал юноша. Он добавил, что с заданиями справился хорошо и надеется поступить на специальность "Таможенное дело" в вуз Белгорода или Петропавловска-Камчатского.

На Чукотке сдавать ЕГЭ в этом году решились только половина выпускников, 244 человека. "Во всех школах округа, в том числе и самых удаленных, процедура сдачи ЕГЭ будет организована по предписаниям Роспотребнадзора. В маленьких школах соблюсти все правила будет даже легче, мы максимально рассредоточим детей по классу, и все они будут сдавать экзамены на безопасной социальной дистанции", - отметили в региональном департаменте образования и науки.