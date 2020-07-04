Ученые из Ярославля получили грант на развитие исследований искусственного интеллекта

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Проект в области когнитивной психологии ученых из Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) получил грант от Российского научного фонда (РНФ). Исследование поможет развитию систем искусственного интеллекта. Об этом ТАСС рассказала автор проекта, доцент кафедры общей психологии ЯрГУ Александра Чистопольская.

"Наш проект "Экспликация критериев инсайтного решения" получил грант <…> Мы разработаем методику, которая будет позволять исследователям фундаментального направления в когнитивной психологии квалифицировать инсайтные решения. В перспективе это очень важно для разработок системы искусственного интеллекта", - сказала Чистопольская.

По ее словам, в обывательском смысле инсайтное решение можно сравнить с озарением. Сейчас в науке есть сложности с определением решения как инсайтного, эту проблему решает проект. Также исследование позволит изучить процесс творческого мышления. "Нам нужно понимать какие настройки выстраивать в искусственной системе, если мы хотим создавать творчество, потому что инсайтное решение связано с творчеством, с поиском и открытием нового", - добавила Чистопольская.

Президентская программа исследовательских проектов была разработана РНФ в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина, ее основные задачи - поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова считается преемником Демидовского юридического лицея, основанного в 1803 году. В университете на 10 факультетах ежегодно обучаются по 70 специальностям и направлениям более 7 тыс. студентов. При вузе работают научная библиотека, кафедра иностранных языков, отделы международных связей и информационных технологий.