В Железноводске открыли мини-питомник экзотических растений

ПЯТИГОРСК, 5 июля. /ТАСС/. Мини-питомник экзотических растений с магнолиями и японскими липами создали в Курортном парке Железноводска (Ставропольский край). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске создали мини-питомник экзотических растений. Декоративные саженцы, которые в больших количествах высадили в нижней части Курортного парка, после адаптации к местному климату будут рассаживать в другие части Курортной зоны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности, высадили канадские клены, японские липы, магнолии, "макаронные" деревья и акации. За деревьями ухаживают специалисты, которые помогают растениям адаптироваться к местному климату.

Отмечается, что в Железноводске в рамках озеленения современной части Каскадной лестницы высадили более 10 тыс. зеленых экзотических насаждений и установили уникальную систему капельного орошения.