Онлайн-конкурс песен и стихов о Калмыкии запустили в честь 100-летия автономии республики

ЭЛИСТА, 5 июля. /ТАСС/. Массовые мероприятия, посвященные 100-летию автономии республики Калмыкия, из-за коронавируса перенесены до улучшения эпидситуации. Об этом глава республики Бату Хасиков сообщил в своем Instagram. В пресс-службе администрации ТАСС сообщили, что в честь Дня Республики запущены онлайн-мероприятия, конкурсы песен и стихов.

"Хочу выразить всем благодарность за поздравления. Когда позволит эпидемиологическая обстановка, мы обязательно проведем торжественные мероприятия. Соберемся лично. Калмыкия славится своим гостеприимством и всегда рада гостям", - написал Хасиков.

Он также отметил, что последние 100 лет в истории Калмыкии были непростыми, республика пережила множество испытаний, прошла несколько этапов становления. Хасиков добавил, что несмотря на все испытания, республика "сохранила свою национальную идентичность".

В пресс-службе администрации республики добавили, что запущены несколько онлайн-флешмобов и конкурсов, в частности, участникам предлагают исполнить стихи и песни о Калмыкии на родном языке, а потом разместить видео в соцсетях.

"В социальных сетях стартовала акция #100добрыхдел к 100летию автономии Калмыкии. Старт акции дал региональный ресурсный центр поддержки добровольчества в республике", - рассказали в пресс-службе о другой акции.

История республики

4 ноября 1920 года была образована Калмыцкая автономная область РСФСР (входила в состав Нижне-Волжского и Сталинградского краев). 20 октября 1935 года преобразована в Калмыцкую Автономную Советскую Социалистическую Республику (АССР). 27 декабря 1943 года указом Президиума Верховного совета СССР Калмыцкая АССР была ликвидирована, а ее территория разделена между Астраханской, Ростовской, Сталинградской областями и Ставропольским краем. 9 января 1957 года была восстановлена как Калмыцкая автономная область в составе Ставропольского края, с 26 июля 1958 года - Калмыцкая АССР (выведена из состава Ставропольского края). 18 октября 1990 года с принятием Декларации о суверенитете преобразована в Калмыцкую Советскую Социалистическую Республику. С 29 января 1991 года - Калмыцкая Советская Социалистическая Республика - Хальмг Тангч, с 20 февраля 1992 года - Республика Калмыкия - Хальмг Тангч. 5 апреля 1994 года переименована в Республику Калмыкия.