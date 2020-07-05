Глава Ростуризма заявила, что "Байкальская гавань" должна стать курортом мирового уровня

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Особую экономическую зону (ОЭЗ) "Байкальская гавань" необходимо сделать привлекательной для российских и иностранных инвесторов, чтобы она стала курортом мирового уровня. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках конференции "Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ".

ОЭЗ "Байкальская гавань", по ее оценке, является сейчас одной из самых развитых с точки зрения инфраструктуры зоной на бурятской части озера - подведены коммуникации, дорога.

"Теперь наша задача сформировать пул инвесторов, которые смогут качественно, комплексно, системно развить эту территорию для того, чтобы эта особая экономическая зона стала в перспективе не только курортом российского, но и мирового уровня. Необходимо привлечь как российских, так и иностранных инвесторов к развитию этой территории, это один из приоритетов нашей работы в ближайшее время", - сказала Догузова.

Развивая туризм на Байкале необходимо соблюсти баланс: сделать регион более доступным для путешественников и не нанести вред экологии озера, подчеркнула руководитель Ростуризма.

"Уверена, что грамотное, правильное развитие туризма на озере Байкал способно внести огромный вклад в его сохранение в том числе", - отметила Догузова.

В воскресенье в Улан-Удэ прилетел первый чартер с туристами из Москвы. Над запуском пакетных туров на Байкал Ростуризм работал совместно с туроператором TUI. Чартеры будут выполняться на базе авиакомпании "Уральские авиалинии".