В Ингушетии впервые открыли филиал академии футбола "Спартак Юниор"

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Филиал футбольной академии "Спартак Юниор" впервые открыли в Ингушетии. Группу из около 20 детей начнут тренировать профессиональные московские тренеры до конца июля, рассказали ТАСС в пресс-службе Минспорта региона.

"В нашей республике впервые открыт филиал академии "Спартак Юниор", который уже начал набор юных талантов. Основателем клуба стал молодой и амбициозный Магомед-Амин Евлоев, который имеет за плечами немалый опыт работы управляющим и успешно организовывал работу в качестве руководителя компании. Ингушская академия футбола, став филиалом "Спартака", создаст для своих воспитанников качественный потенциал для будущего роста, работая в тесном взаимодействии с одним из ведущих клубов России", - говорится в сообщении.

Руководство ингушского филиала "Спартака" надеется, что уже в конце июля они смогут приступить к тренировочному процессу. Тренерский штаб клуба будет сформирован из профессиональных опытных московских тренеров.

"В арсенале футбольной академии имеется все для проведения тренировочного процесса: мячи, барьеры, конусы, стойки, фишки для дриблинга, тренировочные лестницы. Планируется, что максимальное количество в группе будет составлять 15-20 детей, такие небольшие группы формируются, чтобы каждый мог получить максимальное внимание от тренера. Академия "Спартака" не просто так обратила внимание на нашу маленькую республику, наши дети очень талантливые, имеют лидерские способности, показательным фактом является то, что двое представителей нашей республики входят в состав сборной России", - добавили в пресс-службе.

Руководство клуба рассчитывает, что сотрудничество со "Спартаком" выведет тренировочный процесс в Ингушетии на новый уровень, чтобы у детей региона появилась перспектива профессиональной футбольной карьеры.