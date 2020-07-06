В Самарской и Оренбургской областях разбили палаточные лагеря для граждан Узбекистана

ТАСС, 6 июля. Более 2 тысяч граждан Узбекистана съехались в Оренбургскую и Самарскую область, чтобы пересечь границу с Казахстаном и отправиться на родину. Об этом 6 июля ТАСС сообщила руководитель регионального отделения Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев в Самарской области Дильфуза Сабирова.

По словам собеседницы агентства, среди тех, кто сейчас проживает в палаточных лагерях, есть женщины, в том числе беременные, и дети.

Она отметила, что национальные диаспоры привозят землякам еду, также в палаточном лагере есть вода и биотуалеты.

"Все условия для нахождения иностранных граждан созданы. В настоящий момент ведутся переговоры между властями, завтра ожидаем приезда генконсула ПФО и посла Узбекистана в РФ", - уточнила Дильфуза Сабирова.

В мае в Самарскую область на границу РФ и Казахстана начали съезжаться граждане Узбекистана, чтобы вернуться домой. Они требовали открыть им транзитный коридор, но не могли попасть на территорию Первомайского района Оренбургской области из-за карантина. В итоге на территории Самарской области, в Большечерниговском районе скопилось около 800 граждан Узбекистана. Их разместили в лагере-обсерваторе и затем начали отправлять на родину на специальных автобусах через территорию Казахстана.

Аналогичная ситуация сложилась в июне. 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области - все они перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан для отъезда на родину.