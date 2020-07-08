Парад не по уставу. Как в Ленинграде 75 лет назад встретили победителей

Ковры из цветов, поцелуи девушек, толпы восторженных мальчишек, потрепанная в боях форма, вино и "Беломор" в подарок… Торжественное прохождение войск в Ленинграде 8 июля 1945 года было совсем непохоже на традиционные армейские смотры, где выверен каждый шаг и каждая нота марша

"Ленинградцы встречали ленинградцев. Мужественный, фронтовой Ленинград, знающий толк в храбрости и стойкости, встречал своих гвардейцев — храбрейших из храбрых, надежнейших из надежных, свои победные, прославленные дивизии, всей боевой историей связанные с боевой судьбой Ленинграда", — писала в "Ленинградской правде" Вера Кетлинская. После Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Ленинград встречал своих героев как древнеримских победителей. Торжество сердечности "Масштабнее московского он, конечно, не был. Если московский Парад Победы — это прохождение представителей всех фронтов через Красную площадь с таким очень ярким моментом, когда они бросали немецкие трофейные штандарты к мавзолею, то в Ленинграде парад проходил на трех площадях: Дворцовой площади, площади у Кировского райсовета, где памятник Кирову, и площади у Финляндского вокзала", — рассказывает ученый секретарь Государственного музея истории Санкт-Петербурга Ирина Карпенко. Тем не менее прохождение гвардейских дивизий в Ленинграде стало настоящим торжеством для всего города, которое сопровождалось всеобщим ликованием, слезами радости и гордости и волнующими моментами встреч.

Описание Встреча воинов-победителей на набережной реки Фонтанки, 1945 год © ТАСС

"Хотя все организации заранее определили свои места на пути следования победителей, на деле не получилось разграничений, все смешались в одну толпу, радостную и внутренне организованную, заполнившую улицы. Девушки с букетами ходили навстречу войскам далеко вперед, за город, на бывший "передний край". Старый рабочий, оседлав велосипед, успевал встретить самого Щеглова (командир 30-го гвардейского Ленинградского стрелкового корпуса генерал-майор А. Ф. Щеглов, командовавший торжественным маршем в Ленинграде) под триумфальной аркой за Московской заставой и попасть ко вручению хлеба-соли к арке Победы за Кировским заводом. Матери обнимали чужих сыновей, как своих, и шли рядом, стараясь шагать в ногу с гвардейцами. Артиллеристы сажали детей на передки орудий, цветы реяли в воздухе как конфетти, и в этом тоже не было никакой обусловленности — горожане и горожанки поступали так, как подсказывало сердце, так, как хотелось в данную минуту: то дождем рассыпали цветы над головами идущих воинов, то, забегая вперед, ковром расстилали цветы у них под ногами, то, выбрав приглянувшегося бойца, подбегали, целовали и наделяли огромным букетом… И надо отдать должное нашим девушкам — молодые бойцы не были в обиде, но и почтенные усатые ветераны не имели оснований клясть свой возраст — всем равно уделяли ленинградки и почет, и ласковую улыбку, и цветы…" — так описаны эти события в репортаже корреспондента "Ленинградской правды" Веры Кетлинской 10 июля 1945 года. Как шли на парад У участников парада в Ленинграде не было столько времени на подготовку, как в Москве: там на репетиции отводилось 20 дней, а ленинградские дивизии где-то в середине июня получили распоряжение от маршала Советского Союза, Героя Советского Союза и кавалера высшего ордена СССР "Победа" Леонида Говорова, командовавшего Ленинградским фронтом в 1942−44 годах, что необходимо двигаться в сторону Ленинграда. Было рассчитано, сколько километров дивизии должны проходить за день. Они останавливались на ночевку и шли дальше. К Ленинграду они подошли к 1 июля через Красногвардейск (ныне — Гатчина).

Описание Части Ленинградского фронта направляются на Парад Победы на Дворцовую площадь, 1945 год © ТАСС

"Для этих дивизий парад был не конечной точкой их пути. На самом деле они шли на военные учения, а парад — это было промежуточное звено. То есть после того, как парад закончился, солдаты оружие не сложили и по домам не разошлись, они отправились дальше. У них было место дислокации после этого парада — это Выборг и современный Приозерский район. Они стояли под Выборгом и на Карельском перешейке, там они находились на учениях довольно долго", — пояснила Карпенко. После торжественной встречи в Красногвардейске солдаты до 8 июля стояли лагерями в Красном селе, где проходили репетиции — подготовка к этому параду. Главным образом, как отметила Карпенко, это была строевая подготовка, но это не было настолько точное выполнение всех элементов шагов. Была и политическая работа, выстраивался порядок прохождения, солдатам и командирам объясняли, как идти по городу, потому что не все хорошо знали улицы, и им нужно было просто знать, куда идти. Солдаты к параду чистили и приводили в порядок форму, а чтобы одежда выглядела выглаженной, в ночь перед парадом спали на ней, расстелив на земле. "Кому-то была выдана новая, но это не было парадное облачение, это была обычная форма, к которой они привыкли. На фотографиях видно, что они идут в касках", — сказала Карпенко. Потом привезли знамена для торжественного прохождения. Дивизии, которая шла на Дворцовую площадь, выдали штандарт "Ленинградский фронт" — тот, который на Московском параде на Красной площади несли представители Ленинградского фронта.

Описание Сводный полк Ленинградского фронта во время Парада Победы на Красной площади, 1945 год © Вадим Ковригин/ТАСС

"Штандарт Ленфронта вернулся с Парада Победы, и гвардейцы шли именно с ним, когда входили в город”, — рассказал ТАСС Алексей Говоров — внук маршала Говорова, принимавшего парад 8 июля на Дворцовой площади. "Дед тогда был на трибуне на Дворцовой площади, командовал торжественным прохождением войск и выступал на митинге. У жителей города и у войск Ленинградского фронта, а затем округа он пользовался очень большим уважением и любовью", — рассказал Алексей Говоров. Внук полководца вспоминает, как маршала встречали на улицах города. "Тогда это было нормальным: внезапно перекрыть улицу при виде машины командующего и пытаться выразить ему свое уважение. Порученец деда, в обязанности которого входило, помимо прочего, еще и охранять его, вспоминал, что всегда напрягался по этому поводу, не зная, то ли радоваться, то ли хвататься за кобуру с пистолетом". Триумфальные арки Войска входили в город тремя колоннами, проходя через триумфальные арки, построенные городскими рабочими и студентами. Проект каждой из арок был создан всего за сутки, точнее эти проекты были экстренно доработаны: эскизы триумфальных арок ленинградские архитекторы начали создавать еще в 1942 году, веря в Победу. Арок было три — на каждой из магистралей, по которым солдаты-победители входили в город. В Володарском (Невском) районе была установлена арка с надписью "Слава Красной Армии!", которую спроектировали архитекторы Давид Гольдгор и Игорь Фомин. На арке, установленной у Московского проспекта, сделали надпись "Героям победителям слава!"

Описание Встреча воинов-победителей у Арки Победы, 1945 год © ТАСС

Триумфальные ворота украшали горельефные фигуры рабочего и работницы с венками в руках. Арка в Кировском районе была самой высокой — 22 метра. Ее украшала надпись "Слава победителям!" Эту арку спроектировал архитектор Валентин Каменский, а строили рабочие Ленинского и Кировского заводов. Кировцы установили рядом с аркой тяжелый танк, один из тех, которыми завод всю войну снабжал фронт. Со временем он был помещен на мраморный пьедестал и получил имя "Танк-победитель". В декоре арки были использованы барельефные эмблемы всех родов войск — пехоты, флота, авиации и артиллерии. Арки простояли три года и затем были разобраны. На месте одной из них сейчас располагается Монумент героическим защитникам Ленинграда. "Арки строились не случайно: они повторяли встречу гвардии в 1814 году, когда была построена, например, триумфальная арка на месте Нарвских ворот", — отметила Карпенко. Одна из арок, добавила Ирина Карпенко, уже в наши дни была воссоздана и установлена в 2015 году в Красном Селе.

Описание Строящаяся Триумфальная арка Победы в Красном Селе, 2015 год © Сергей Коньков/ТАСС

"Эта арка стоит в месте, которое никак не связано с Ленинградским парадом Победы. С ней связь одна — в Красном Селе располагались лагеря для этих дивизий, которые шли пешком от Прибалтики в Ленинград. Им надо было просто где-то собраться и подготовиться к параду. Вот они готовились здесь, поэтому место для арки было выбрано именно таким", — пояснила исследователь. Улицы, по которым проходил маршрут победителей, были приведены в порядок по мере возможности, конечно, с поправкой на послевоенное время. "Те улицы, по которым шли дивизии, были не настолько разрушены. На маршруте, по которому они шли, основные и самые заметные развалины были к тому моменту либо разобраны, либо какие-то восстановительные работы уже были проведены. Потому что ремонтные и восстановительные работы в Ленинграде шли уже с 1944 года. Самое страшное в историческом центре города уже было более-менее закрыто", — рассказала Карпенко. Дворцовую площадь украсили портретами Сталина, Ленина, членов Политбюро и маршалов Победы, а также лозунгами "Слава героям!" Цветы, музыка, табак Три стрелковые дивизии входили в Ленинград через разные дороги: проспект Стачек, Средняя Рогатка — Московский (в те времена — Международный) проспект и проспект Обуховской обороны — со стороны Невского района. Каждая дивизия шла в свою точку, где проводился митинг, а потом уже кульминацией было торжественное прохождение по Дворцовой.

Описание Военный парад на площади у здания Кировского райсовета, 1945 год © ТАСС

Военный комендант утром 8 июля отправил в каждую дивизию военный оркестр, который должен был сопровождать прохождение музыкой. По пути следования ленинградские организации и предприятия расписали точки, где они будут ожидать победителей. Люди вышли нарядные — у жителей послевоенного Ленинграда нашлись и яркие платья, и выходные костюмы. Они принесли букеты: кто розы, кто полевые цветы — ромашки и васильки, встречали солдат хлебом-солью и прихватили с собой настоящее солдатское "угощение" — табак и вино, а дети подносили кружки с невской водой, которую приносили к месту прохождения колонн в ведрах. "У мельничного комбината имени Кирова навстречу гвардейцам вышел крепкий еще старик, принаряженный, с аккуратно подстриженной для праздника бородкой. В руках он держал круглое блюдо. — Приветствуем дорогих победителей, — сказал он. — Примите от нас хлеб-соль. Гвардии полковник Яиров поцеловал старика и, подозвав плечистого, рослого сержанта, приказал ему нести за собой блюдо. Гвардейцы заулыбались, когда сержант вышел вперед со своей ношей. На блюде были не только хлеб-соль, но еще и бутылка вина и пачка "Беломорканала". Так и несли все это по улицам", — говорится в репортаже кореспондента "Ленправды" М. Михалева. Там же описано, как у Тучкова моста работники треста столовых преподнесли воинам-победителям корзины с шоколадом и бутылками шампанского, а девушки угощали их эскимо, лимонадом и дарили пачки папирос. Женщины, увидев в рядах солдат и офицеров своих родных, примыкали к строю — и никто не пытался им препятствовать: "И хотя это не предусмотрено никакими воинскими уставами, в одном строю под руку с лейтенантом-гвардейцем шла молодая, плачущая счастливыми слезами женщина. Мы видели и гвардейцев, которые с неловкой заботливостью усаживали в свои машины шустрых ленинградских подростков", — писал корреспондент газеты А.Лепин. Горожане наблюдали за прохождением ленинградских дивизий из окон, с крыш домов, даже находившиеся на лечении в городских больницах и госпиталях люди покинули свои палаты, это тоже отмечал корреспондент "Ленправды" Михалев: "На Старо-Невском из военного госпиталя навстречу гвардейцам поднялись раненые. Все, кто мог двигаться, вышли из палат, заполнили двор, забрались на забор. С повязками, в халатах, в туфлях-шлепанцах вместо сапог они молча не сводили глаз с шеренг, триумфально шагавших по мостовой. И вдруг командир одного батальона, заметив их, громко скомандовал: — Смирно! Равнение направо! Офицеры взяли под козырек. Бойцы поворотом головы салютовали товарищам по оружию. Было что-то необыкновенно волнующее в том, как одни солдаты приветствовали других солдат. Буря поднялась среди раненых. Они вскакивали с мест, аплодировали, кричали "ура". По Дворцовой площади прошли пешие колонны, танки не участвовали, но был организован пролет самолетов, причем, по распоряжению Говорова, машины, пролетающие над Дворцовой, вели те летчики, которые сражались в небе над Ленинградом. На трибунах на Дворцовой помимо военачальников присутствовали руководители города, прошедшие блокаду. Многие из них через несколько лет были репрессированы в рамках "Ленинградского дела".

Описание Военный парад на Дворцовой площади, 1945 год © ТАСС