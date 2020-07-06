Рост тарифов ЖКХ в регионах СКФО оказался ниже утвержденного максимума

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Платежи за услуги ЖКХ в регионах Северного Кавказа, для которых были установлены максимальные индексы роста тарифов, с 1 июля увеличились в среднем от 2 до 5%, при этом в некоторых субъектах СКФО рост тарифов оказался значительно ниже утвержденных предельных индексов. В ряде регионов повышение отдельных тарифов решили отложить, рассказали ТАСС представители региональных тарифных комиссий и профильных министерств.

Распоряжением правительства от 29 октября 2019 года была установлена верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону. В соответствии с распоряжением наибольшие значения верхней границы роста тарифов ЖКХ были установлены для Чечни (6,5%), Кабардино-Балкарской Республики (5,4%), Республики Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%). Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) были проиндексированы в России с 1 июля 2020 года, в среднем по стране рост составил около 4%.

В Кабардино-Балкарии тарифы ЖКХ с 1 июля выросли в среднем на 3,2%, что на 2,16 п.п. ниже максимального значения, установленного для республики. "Индексация тарифов с 1 июля 2020 года на территории КБР одна из самых низких, а по двум коммунальным услугам - "газ" и "ТКО" (вывоз мусора) - тарифы оставлены без роста", - сообщили ТАСС в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору. По данным ведомства, рост тарифа по электроэнергии составил 4,76% - это минимально допустимый уровень, установленный для региона ФАС России, тариф на оплату теплоснабжения вырос на 3,45%, тарифы на водоснабжение и водоотведение - на 1,8% и 1,3% соответственно (данные для города Нальчик).

В Ингушетии среднее повышение тарифов на услуги ЖКХ составило около 2%, сообщил ТАСС начальник отдела ценообразования и тарифов министерства транспорта, связи и энергетики республики Али Ужахов, добавив, что индексацию тарифа на газ в регионе было решено отложить. "Что касается электроэнергии, там повышение на 4,8%, оно было запланировано республикой еще в декабре 2019 года. По воде в каждом муниципальном образовании разные уровни роста. Но в общем если говорить, индексации на 5,1% у нас нет и не планируется", - сказал Ужахов.

В Дагестане рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года не превысил 5,2%, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканской службы по тарифам. "При этом максимальная возможная величина отклонения по отдельным муниципальным образованиям с 1 июля 2020 года составляет 3,8%", - добавили в пресс-службе.

В частности, тариф на электрическую энергию для городского населения региона, проживающего в домах с газовыми плитами, вырастет на 4,65% и составит 2,70 рублей/ кВт ч, при этом для сельских жителей и тех, кто использует электрические плиты и отопительные установки, предусмотрен понижающий коэффициент 0,7 (1,89 рублей/кВт ч). Рост среднего тарифа на тепловую энергию составляет 4,61%, тарифа на услуги холодного водоснабжения - 3,7%, водоотведения - 4,3%. Рост средних тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 2,8%. "В то же время средний тариф второго полугодия 2020 года в связи с освобождением региональных операторов от уплаты НДС составляет всего 84,8% от уровня среднего тарифа, действовавшего в декабре 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Рост тарифа на газ в Чечне

В Чеченской Республике, по словам заместителя председателя государственного комитета цен и тарифов региона Карины Хагиевой, тарифы на электроэнергию на услуги ЖКХ в проиндексированы на 4-5%. При этом тариф на газ в регионе с 2020 года увеличится на 6%.

"Учитывая сложившуюся специфику ценообразования в сфере газоснабжения, утвержден график доведения уровня действующей розничной цены на сетевой газ для населения Чеченской Республики до уровня прогнозных розничных цен, обеспечивающих возмещение экономически обоснованных затрат организации поставщиков газа в период 2016-2020 годов. Принято решение о внесении изменений в действующее распоряжение правительства Чеченской Республики об утверждении графика с ежегодным ростом розничной цены в пределах 6%, начиная с 2020 года", - сказала Хагиева журналистам, добавив, что в целом тарифы по оплате услуг ЖКХ в Чечне оказываются ниже по сравнению с соседними регионами.