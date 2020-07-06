Мурманский арктический университет подготовит специалистов для транспортной сферы региона

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и Мурманский арктический государственный университет заключили договор о сотрудничестве. Вуз планирует к осени актуализировать действующую образовательную программу, а через год открыть новую для подготовки и переподготовки кадров для транспортной сферы региона, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства, распространенном в понедельник.

"Для нас это очень важный шаг на благо региона. Подготовка высококвалифицированных кадров - один из приоритетов. Мы заинтересованы, чтобы ребята оставались на родной земле, получали хорошее профильное образование, становились драйверами развития. Мы готовы прикладывать к этому все усилия, помогать университету, начиная с проведения профориентационной работы, заканчивая трудоустройством студентов и выпускников", - привела пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства области Артема Гришина.

В рамках договора о сотрудничестве также запланирована совместная научно-исследовательская и инновационная деятельность, переподготовка и повышение квалификации сотрудников, разработка и реализация научных проектов, организация и проведение научных конференций, издание научной, учебной и методической литературы и другое.

По словам проректора по учебной и воспитательной работе университета Анны Гущиной, университет несколько лет готовит специалистов по программе "Логистика" и в ближайшее время актуализирует ее в соответствии с новыми задачами. Через год предприятия отрасли получат готовых специалистов. Осенью будет открыта дополнительная образовательная программа переподготовки для желающих получить квалификацию в области управления транспортными предприятиями. Также по инициативе регионального Минтранса университет планирует лицензировать и реализовывать программу уровня магистратуры.