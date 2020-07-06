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В Москве из-за жары объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Аномально высокая температура воздуха ожидается еще в пяти регионах Центральной России
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве, Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областях в связи с аномальной жарой. Об этом сообщается 6 июля на сайте Гидрометцентра России.

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"Степень интенсивности опасных явлений: "оранжевый" - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, аномальная жара в Москве продлится до 16:00 понедельника, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях - до 12:00 8 июля.

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РоссияЛипецкая областьБелгородская областьВоронежская областьКурская областьТамбовская область
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