На Алтае пресекают охоту на сурков у границы с Монголией из-за выявленной там чумы

ТАСС, 6 июля. Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай, администрации Кош-Агачского района, полиции и центра эпидемиологии объезжают стоянки чабанов, предупреждая об опасности охоты на сурков на границе с Монголией. Там зарегистрированы случаи чумы и объявлен карантин. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора в понедельник.

Власти Монголии зарегистрировали два случая заболевания чумой в западной части страны в Ховдском аймаке (административно-территориальная единица, эквивалентна провинции). Там введен карантин, въезд и выезд транспорта приостановлены. 6 июля в Монголии с подозрением на заражение чумой в больницу доставили пятнадцатилетнего жителя западного Баян-Улгинского аймака, имеющего границу с Россией и Китаем. Пациент ранее употреблял мясо сурка.

"Администрация Кош-Агачского района с сотрудниками Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, сотрудниками территориального управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии района, полиции объезжают стоянки на эпизоотических участках. Они пресекают незаконную охоту на сурков, ведут санпросветработы с животноводами о недопустимости нарушения запрета", - сообщает Роспотребнадзор.

В управлении Роспотребнадзора по региону отмечают, что подтвержденные случаи чумы в Монголии не создают угрозы завоза на Алтай. Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления, на границе усилен контроль. У всех измеряется температура, при любом подозрении людей не пропускают. Все водителей грузовых машин ставят на учет.

"С марта 2020 года граница с Монголией закрыта на карантин из-за пандемии коронавируса. Въезд на территорию Республики Алтай разрешен только водителям, занимающимся доставкой товаров жизнеобеспечения. Свободный въезд и выезд граждан на территорию Республики Алтай и Монголии не осуществляется", - подчеркивает ведомство.

Сурки - основные переносчики чумы. Последний случай чумы человека зарегистрирован в Республике Алтай в 2016 году - заболел непривитый десятилетний мальчик, участвовавший в разделке сурка.