В Карачаево-Черкесии впервые начнут проводить брахитерапию при лечении онкозаболеваний

ЧЕРКЕССК, 6 июля. /ТАСС/. Метод брахитерапии - вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа - впервые начнут применять в Карачаево-Черкесии (КЧР) при лечении онкологических заболеваний. В текущем году по нацпроекту "Здравоохранение" для борьбы с онкозаболеваниями в республике закуплено пять единиц оборудования, рассказали журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Впервые в Карачаево-Черкесской республике будет применен метод брахитерапии. В сентябре 2020 года планируется введение нового современного аппарата брахитерапии, который является одним из самых эффективных способов лечения рака, особенно на ранних стадиях. Применяется при лечении рака предстательной железы, опухолей шейки матки, прямой кишки, пищевода, бронхов и других органов", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, при проведении брахитерапии появляется возможно применять более высокую дозу радиации, при этом не причиняя ущерб всему организму - действие радиоэлемента распространяется только на пораженные клетки.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения республики, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для борьбы с онкологическими заболеваниями в текущем году в республике закуплено пять единиц оборудования, в том числе аппарат брахитерапии, эндоскопическое оборудование, сканирующий микроскоп, биологический микроскоп для лабораторной диагностики, рентген-аппарат. Общая стоимость приобретенного на средства из федерального бюджета оборудования составляет более 208 млн рублей.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.