В санатории Кисловодска на июль забронировано в четыре раза больше путевок, чем в июне

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Количество путевок, забронированных в санатории российского оздоровительного курорта Кисловодск (Ставропольский край), в июле выросло в четыре раза по сравнению с июнем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В июне в городские санатории было забронировано порядка 1 500 путевок, в июле показатель вырост более чем в четыре раза - здравницы примут более 6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день на территории города функционирует 34 санаторно-курортных учреждения, еще три откроются в этом месяце, 10 еще не определились с открытием.

Отмечается, что во всех санаториях регулярно проводится дезинфекция, сотрудники сдают тесты на коронавирус, а отдыхающие приезжают уже с готовыми тестами.

"Обычно в год Кисловодск принимает порядка 350 тыс. курортников, отдыхающих и туристов. Количество посетителей города весьма заметно сказывается на бюджете, за счет курортного сбора благоустраиваются и появляются объекты инфраструктуры", - сообщается в пресс-релизе.

Об эпидобстановке

По информации губернатора края Владимира Владимирова, на 6 июля в регионе зафиксировано 5 649 случаев заражения коронавирусом, за все время выздоровели 3 303 человека, умерли - 104.

В связи с эпидобстановкой санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих. На данный момент в крае разрешена работа небольших магазинов и уличных веранд в кафе.