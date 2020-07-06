В экспозицию Музея карельского фронта войдет более 600 экспонатов

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июля. /ТАСС/. Экспозицию музея Карельского фронта, который в 2020 году откроется в карельском городе Беломорске, составят более 600 экспонатов, в том числе предметы быта, образцы военной униформы и личные вещи бойцов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"Уникальная экспозиция откроется в Музее Карельского фронта в Беломорске. В девяти залах музея разместят более 600 экспонатов, включая предметы быта, образцы военной униформы и личные вещи бойцов", - говорится в сообщении.

В залах нового музея появится также ряд инсталляций. Посетители смогут увидеть фрагмент барака финского концлагеря для мирного населения, финскую долговременную огневую точка (ДОТ) с пулеметом, а также инсталляцию "Прорыв линии PSS" [линия обороны Обжа - Сармяги - Самбатукса] и землянку горных егерей в зале "Мурманское направление".

Музей Карельского фронта создается в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Музейный павильон откроется в здании, где во время Великой Отечественной войны находился штаб Карельского фронта. Во время встречи в формате видеоконференции с новым составом Общественной палаты РФ президент страны Владимир Путин пообещал приехать на открытие музея, если ему позволит график.