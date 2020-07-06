В Ингушетии до конца недели установят 14 насосов для улучшения водоснабжения в регионе

МАГАС, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца недели установить в разных населенных пунктах республики 14 насосов для улучшения водоснабжения. Также в регионе будет составлен проект по обновлению водохозяйственных объектов, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"По поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова правительством региона на средства нацфонда развития республики проведена закупка и оперативная доставка в республику 13 глубинных погружных насосов для водозабора и одного центробежного насоса. Планируется, что после установки новых насосов стабилизируется ситуация с подачей воды с увеличением дебита воды на 10-15%. Монтаж каждого занимает не менее суток, в связи с чем ориентировочные сроки завершения работ - конец текущей недели", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в водном хозяйстве региона существует проблема высокой степени изношенности, ветхости труб, которая также усугубилась, когда появился большой водоразбор: с наступлением лета, когда жители начали активно поливать свои участки, насосы перестали выдерживать нагрузку.

"Глава Ингушетии поручил в ближайшее время собрать информацию по нуждам водопроводных сетей по всему региону, составить проектную документацию по обновлению хозяйственных объектов, провести мониторинг ситуации по потерям воды, а также изучить потребность в закупке резервных насосов для предотвращения в будущем перебоев. Также главой региона дополнительно ведутся переговоры с правительством РФ и Минстроем России об увеличении финансирования на реализацию проекта по строительству водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки и замене ветхих разводящих сетей", - уточнили в пресс-службе.

В феврале 2020 года на совещании с полпредом президента РФ в СКФО Калиматов сообщал, что процент износа разводящих сетей водоснабжения в регионе составляет 66,5%, в связи с чем потери воды при транспортировке составляют до 20%, около 1,6 тыс. км сетей физически полностью изношены и подлежат замене. Объем добываемой воды - 83,6 тыс. куб. м в сутки - не соответствует фактической потребности в 104 тыс. куб. м, в связи с чем более трети населения республики испытывает ее нехватку.