Пожарные некоторых регионов Северо-Запада вылетели на тушение тайги в Красноярском крае

СЫКТЫВКАР, 6 июля. /ТАСС/. Пожарные авиалесоохраны Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей вылетели в Красноярский край на помощь коллегам в тушении горящей тайги. Об этом сообщил в понедельник председатель комитета гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской области Александр Колычев.

"По просьбе Красноярского края и решения федерального штаба пять парашютистов-пожарных и один летчик-наблюдатель Великоустюгской авиагруппы Вологодcкой авиалесоохраны были направлены вчера в Красноярский край на тушение лесных пожаров. Сегодня борт с парашютистами нашими из Республики Коми и Архангельской области вылетел из аэропорта Архангельск. С 2 июля в Красноярском крае введен режим ЧС", - сообщил Колычев на оперативном совещании областного правительства.

Из Коми вылетели 27 специалистов регионального лесопожарного центра, сообщил врио главы республики Владимир Уйба. "Сегодня я посетил Коми лесопожарный центр, оценил его готовность. Пока ситуация в республике спокойная, поэтому, когда к нам два дня назад обратились за помощью из Красноярского края, где ситуация крайне тяжелая, горит тайга, я принял решение направить на помощь наших специалистов. В Красноярск сегодня улетела группа из 27 сотрудников Коми лесопожарного центра. В ее составе парашютисты-пожарные, десантники-пожарные и летчики-наблюдатели. Все они опытные работники, многие неоднократно участвовали в тушении пожаров у нас в республике и в других регионах", - сказал Уйба в видеообращении к жителям региона. Оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По словам Колычева, в Вологодской области действующих пожаров нет, за прошедшую неделю был ликвидирован один лесной пожар в Кадуйском районе площадью 0,05 гектара. Всего с начала пожароопасного сезона в области зарегистрировано девять лесных пожаров общей площадью 3,69 га. К концу недели ожидаются дожди, поэтому опасность природных пожаров невелика.

По данным пресс-службы МЧС РФ, режим чрезвычайной ситуации действует в лесах четырех регионов России, в трех он введен частично. Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Камчатском, Красноярском краях, Амурской, Иркутской, Магаданской областях и Чукотском автономном округе.