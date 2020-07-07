Финансирование онкослужбы в Вологодской области увеличили в 1,7 раза

ВОЛОГДА, 7 июля. /ТАСС/. Финансирование проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в Вологодской области увеличено в этом году в сравнении с прошлогодним показателем почти в 1,7 раза - с 209,6 млн до 353,88 млн рублей, сообщила ТАСС заместитель губернатора области Лариса Каманина.

"В этом году заработал линейный ускоритель в Вологодском областном онкологическом диспансере, также там установлено 29 единиц современного диагностического оборудования. Переоснащаются клинические и диагностические отделения Вологодской областной клинической больница № 2 в Череповце. Там готовится к запуску новый лучевой ускоритель, и больница ожидает поставку еще 20 единиц медоборудования. В этом году на приобретение медицинского оборудования по проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусмотрено 353,88 млн рублей", - сказала заместитель губернатора.

По ее данным, 339,72 млн рублей выделяются из федерального бюджета, 14,16 млн рублей - из областного. На 2020 год заложены также 2,088 млрд рублей из государственных внебюджетных фондов (ОМС) на лечение онкобольных. "В прошлом году по проекту было направлено 209,6 млн рублей (201,2 млн из федерального бюджета и 5,1 млн рублей - из областного). Также были учтены 1,567 млрд рублей государственных внебюджетных фондов, выделенных на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, они были освоены на 75,1%", - сообщила Каманина.

Оборудование позволит своевременно проводить диагностику и лечение пациентов, выявлять заболевания на более ранних, первой и второй стадиях, отметила замгубернатора.

Как сообщалось ранее, в июне в областном онкодиспансере заработал линейный ускоритель стоимостью 200 млн рублей - самое дорогостоящее оборудование, которое когда-либо приобреталось в диспансер. Ускоритель максимально безопасен для пациентов за счет точного наведения, дозирования и контроля радиоизлучения.