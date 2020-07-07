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В Липецке восстановили подачу электричества после аварии

Отключение электроэнергии произошло в ночь на понедельник из-за грозы

ТАСС, 7 июля. Аварийные бригады восстановили подачу электроэнергии в Липецке, об этом сообщила ТАСС во вторник главный специалист по связям со СМИ Липецкой городской энергетической компании Наталья Молоканова.

"Подача электричества для жителей Липецка полностью восстановлена", - сказала она.

В ночь на понедельник в Липецке во время грозы произошло аварийное отключение электроэнергии, поваленные деревья задели линии электропередачи, из-за чего без света оставались более 30 тыс. человек. Всего в Липецке проживают более 500 тыс. человек.

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