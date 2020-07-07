Ученые предупредили о возможном нарушении экосистем из-за жары в Якутии

ЯКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Аномальная жара в северных районах Якутии может привести к нарушению экосистем и изменению ареала животных и растений. Об этом 7 июля ТАСС сообщил главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, директор Международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии BEST Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, доктор биологических наук Трофим Максимов.

"К большому сожалению, ныне человечество не способно управлять своей деятельностью в области изменения климата. Из-за этого аномальных природных явлений атмосферных осадков - ливней и снегопадов, ветров, гроз, молний, лесных пожаров, оползней, засух и пр. - в Якутии становится все больше и больше", - сказал Максимов.

Он отметил, что из-за потепления тают льды Северного Ледовитого океана, разогреваются поверхностные воды Тихого океана. Это приводит к увеличению атмосферных циркуляционных потоков восточного направления в теплое время года. "В настоящее время концентрация парниковых газов над Якутией стремительно растет, в результате этого наша Земля нагревается и мы наблюдаем увеличение частоты лесных пожаров даже в арктических районах, значительную деградацию многолетней мерзлоты, изменение и смещение биоклиматических зон в регионе", - сказал главный научный сотрудник Сибирского отделения РАН.

По его мнению, потепление климата повлияет не только на природу, но и на быт местного населения. Также могут исчезнуть основные промысловые виды растений, животных и образоваться новые болота.

Эксперт Максимов отметил и положительные стороны этого потепления, которые связаны с изменением ареала некоторых видов животных, растений и пр. Увеличилось число видов и биоразнообразия, расширился ареал ивы и лиственницы.

Ученый не исключает появление тлеющих зимними месяцами в верхних слоях земли зомби-пожаров. Они могут гореть всю холодную и влажную арктическую зиму.

Мониторинг климата

По мнению Максимова, такая климатическая ситуация сильно беспокоит российских и зарубежных ученых, так как это влияет не только на климат Якутии и всей планеты, но и на изменения в лесных и тундровых экосистемах России - основных стоков парникового газа, углекислого газа в биосфере.

Многолетние комплексные мониторинговые исследования проводятся с использованием спутников, самолетов, дронов и высотных вышек.

Рекордные показатели были зафиксированы 20 июня на севере Якутии в Верхоянске, когда был отмечен абсолютный температурный максимум в плюс 38 градусов. Позднее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что рассмотрит вопрос о регистрации необычно высокой температуры, зафиксированной в Верхоянске как рекордную для территорий севернее Полярного круга.

В начале июля якутскими синоптиками было зафиксировано похолодание на территории арктических районов Якутии, где ранее наблюдалась аномальная жара.