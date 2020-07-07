Более 30 детских и спортплощадок построили по программе развития села в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 30 детских и спортивных площадок, а также новых зон отдыха и пешеходных дорожек появилось в текущем году в Липецкой области по госпрограмме развития сельских территорий. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"На начало июля текущего года в 11 районах области уже появился 31 новый объект", - сказал он. Речь идет про детские игровые и спортивные площадки, пешеходные дорожки в парках и скверах, обустройство беговых дорожек на местных стадионах.

Также в одном из сел Чаплыгинского района создали 33 площадки накопления твердых коммунальных отходов. "На создание этих объектов из всех источников финансирования было выделено около 42 млн рублей, из них 29,1 млн - средства федерального и областного бюджетов", - отметил Артамонов. По его словам, на эти цели также направили средства местных бюджетов и внебюджетные поступления.

В пресс-службе областной администрации отметили, что до конца текущего года в области возведут свыше 120 новых объектов. Сама же госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана до 2025 года и включает несколько направлений. "В ходе благоустройства сельских территорий Липецкая область из федерального бюджета получит 83,6 млн рублей, еще 32,5 млн рублей предусмотрено в областном бюджете, также почти 50 млн составят ассигнования местных бюджетов и внебюджетные средства", - заметили в пресс-службе.

По словам главы региона, вопросы развития села относятся к числу приоритетных для местных властей. "Кроме того, благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти", - заметил Артамонов.