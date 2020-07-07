В лесах Пермского края ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 7 июля. Особый противопожарный режим ввели в лесах Пермского края в связи с жаркой погодой и повышением пожароопасности, сообщает во вторник правительство региона.

"В Пермском края до 10 сентября в лесах установлен особый противопожарный режим. Такие меры принимаются ежегодно с наступлением летней сухой и теплой погоды, повышением потенциальной опасности быстрого распространения огня в лесах из-за увеличения объема сухих горючих материалов", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что в период особого противопожарного режима запрещается разведение открытого огня в парках, сельскохозяйственных угодьях, сжигание мусора, горюче-смазочных материалов, а также разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ. Как отмечают в Минприроды Пермского края, во время действия особого режима за нарушение правил пожарной безопасности штраф для граждан увеличится в 2,5 раза и составит 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц - в два раза и достигнет 20-40 тыс. рублей, штраф для юридических лиц возрастет в шесть раз и составит 300-500 тыс. рублей.

По данным правительства региона, в Пермском крае с начала пожароопасного сезона зафиксирован 21 лесной пожар общей площадью 44,9 га. За аналогичный период прошло года произошло 18 лесных пожаров на площади ликвидации 65,27 га.

"На территории Прикамья завершена подготовка более 9 тысяч объектов противопожарного обустройства. Оборудованы места отдыха, аншлаги с правилами пожарной безопасности, специальные минерализованные полосы, которые служат барьером в случае возникновения возгорания леса, и др." - отмечает пресс-служба.