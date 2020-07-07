На одном из крупнейших полей Европы в Крыму началась уборка лаванды

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Уборку лаванды начали на одном из крупнейших в Европе полей площадью 180 га в селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы комбината "Крымская роза".

"В этот период растение обладает наиболее насыщенными цветом и ароматом. В целом уборка продлится две-три недели. Убираемая в более поздний период лаванда содержит меньше масла. Чем свежее сырье и чем своевременнее оно собрано и переработано, тем выше качество эфирного масла и гидролата (лавандовой воды, которую получают путем паровой дистилляции)", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в Крыму есть уникальные условия для выращивания лаванды. "Крымская лаванда содержит микрокомпоненты, которые создают неповторимый состав масла. У французской лаванды этот состав другой", - пояснил директор предприятия Иван Гладун, слова которого приводятся в сообщении.

Лавандовые плантации занимают в Крыму в общей сложности около 1 тыс. га. Из этой эфиромасличной культуры изготавливают косметику, в этом году местные ученые получили патент на низкокалорийный мармелад, в производстве которого также планируют использовать это растение. Власти региона с 2020 года начали оказывать финансовую поддержку предприятиям, которые выращивают эфиромасличные культуры. За пять лет планируется увеличить площадь выращивания эфиромасличной розы и лаванды узколистной.

Закладки эфироносов на Южном берегу Крыма начались в 1929 году, причем лаванду завезли на полуостров из Франции, а на выходе, благодаря местным климатическим условиям, она получилась даже лучше, чем на своей родине. В советские годы лавандовое масло из Крыма поставляли на Кубу, в Англию, Францию и Японию.