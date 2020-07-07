Красную книгу НАО расширят и переиздадут до конца 2020 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Красная книга Ненецкого автономного округа (НАО) будет обновлена актуальными данными о редких и исчезающих видах и перевыпущена до конца 2020 года. В новое издание войдут результаты мониторинга природы округа за последние два года, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Красную книгу Ненецкого автономного округа перевыпустят. Тираж второго по счету издания составит 600 экземпляров. Аукцион на выполнение редакционно-издательских работ объявлен на площадке электронных торгов. Максимальная цена контракта - 708 тысяч рублей. Работы должны быть завершить не позднее 26 ноября 2020 года. Источник финансирования - бюджет НАО", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, при подготовке к переизданию книги в течение двух лет проводился мониторинг редких, находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, включенных в первое издание, оценивались их популяция и распространение на территории региона, готовились иллюстрации. Новый список видов растений и животных содержит 229 видов (в прошлой редакции 2006 года было 225) - 60 животных, 130 растений, 39 видов грибов и лишайников.

Новая редакция

В пресс-службе отметили, что увеличение общего количества объектов произошло за счет растений, грибов и лишайников, которые, по мнению ученых, должны быть взяты под усиленную охрану. Среди растений это скерда многостебельная, тимьян малолистный (чабрец малолистный), волчник обыкновенный, мак югорский. Известная всем северянам родиола розовая (золотой корень) поменяла категорию редкости со второй "неуклонно сокращающийся" на третий "редкий".

"По животным количество видов, внесенных в Красную книгу НАО, изменилось за счет исключения из нее морских млекопитающих отряда китообразных (беломордый дельфин, нарвал, гренландский кит, горбатый кит, синий кит, северный финвал, сейвал) и добавления птиц (обыкновенный турпан, белая сова)", - говорится в сообщении.

По некоторым видам изменились категории редкости, характеризующие состояние вида на территории округа. Так, численность популяций серого гуся и степного луня снизились (категория редкости с четвертой "неопределенные по статусу" поменялась на третью "редкие")

По информации пресс-службы, в новой редакции принято решение исключить из Красной книги Ненецкого округа нельму (Stenodus leucichthys nelma) популяции бассейна реки Печоры и обыкновенного подкаменщика (Cottus gobio Linnaeus). Помимо этого, комиссия приняла решение исключить белощекую казарку (Branta leucopsis Bechstein) из перечня объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.