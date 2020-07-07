В ставропольском селе в 2021 году построят детский сад на 160 мест

ПЯТИГОРСК, 7 июля. /ТАСС/. Детский сад стоимостью более 230 млн рублей построят по национальному проекту "Демография" в 2021 году в селе Ростовановском Ставропольского края. Об этом в понедельник сообщили в управлении по информационной политике правительства региона.

"В селе Ростовановском Курского района заключен контракт на строительство детского сада с бассейном. Это дошкольное учреждение появится в районе малоэтажной жилой застройки по улице Ленина благодаря национальному проекту "Демография", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый двухэтажный детский сад сможет принять 160 детей в возрасте от полутора до 7 лет. На территории высадят деревья, а также построят собственную котельную и физкультурные площадки с отдельными входами для разновозрастных групп. Для парковки автомобилей работников и посетителей учреждения планируется построить автостоянку.

"Стоимость объекта в соответствии с заключением экспертизы составляет более 231 млн рублей, средства поступят из федерального и краевого бюджетов. Завершение строительства запланировано на 2021 год", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко.

В 2020 году на Ставрополье по нацпроекту "Демография" будет построено 12 детских садов на условиях софинансирования. В частности, из федерального бюджета выделено около 800 млн рублей. Еще девять дошкольных учреждений введут в эксплуатацию в 2021 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.