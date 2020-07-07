В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары

ОРЕНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Оренбургской области днем во вторник, 7 июля, повысилась до 40 градусов. Это стало причиной для объявления в регионе штормового предупреждения, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по области.

"Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды на территории Оренбургской области. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Приволжское УГМС"), до конца дня 07.07.2020 местами преимущественно в юго-западных районах Оренбургской области ожидается сильная жара плюс 40 градусов", - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, солнечная и жаркая погода сохранится в регионе на протяжении всей недели. Поэтому в период с 4 по 8 июля в Оренбургской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.

"В ближайшие сутки, на фоне повышенного атмосферного давления через регион будет проходить атмосферный фронт, который будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Во второй половине недели с ростом атмосферного давления количество облачного покрова уменьшится, осадки прекратятся, а ночные и дневные температуры воздуха будут продолжать расти, что повлияет на чрезвычайную пожарную опасность в регионе", - говорится также на сайте Приволжского УГМС.