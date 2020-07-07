В Крыму ожидают 100%-ной загрузки отелей к 15 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Отели Крыма будут полностью загружены туристами к 15 июля. На данный момент они заполнены 90%. Об этом сообщил во вторник, 7 июля, в ходе онлайн-пресс-конференции "Туризм 2020. Угрозы, перспективы, возможности" председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

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Отели и санатории Крыма с 1 июля начали принимать туристов со всей страны, до этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. По последним данным, около 600 объектов размещения подали свои обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день большинство объектов уже загружены под 90%. К 15 июля, я думаю, мы дойдем к отметке почти в 100% загрузки всех объектов размещения", - сказал Черняк.

Он отметил, что многие приезжающие в Крым туристы также традиционно выбирают небольшие частные гостиницы. "У нас огромнейшая армия так называемых малышей - мини-отелей, которых несколько тысяч, и они все уже практически заполнены. Ну и конечно, в первую очередь, у нас заполнился частный сектор, причем до отказа", - рассказал парламентарий.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 млн до 2 млн туристов из-за пандемии. В Минтуризма Крыма ранее сообщили, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.