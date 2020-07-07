В Пермском крае планируют построить пять очистных сооружений для ликвидации шахтных вод

ТАСС, 7 июля. Пять очистных сооружений для остаточных кислых шахтных вод планируется возвести на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ) в Пермском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Кизеловский угольный бассейн входит в состав Западно-Уральского угольного бассейна, вытянут на 150 км от севера к югу - города Александровска до города Лысьвы, площадь бассейна около 200 кв. км. Наличие угля в КУБе было установлено в 1783 году, а добыча началась с 1797 года, в конце 1950 годов здесь было добыто максимальное количество угля - 12 млн тонн в год. После закрытия шахт (последняя закрыта в 2001 году) началось их затопление за счет атмосферных осадков и притока подземных вод. В настоящее время сформировалось 19 изливов кислых шахтных вод.

"Пермский край представил программу мероприятий, направленных на уменьшение изливов кислых шахтных вод, просчитан с использованием математического моделирования 51 вариант мероприятий, из которых выделены оптимальные технические решения по минимизации и ликвидации негативного воздействия кислых шахтных вод на водные объекты, уточнены места строительства пяти очистных сооружений остаточных изливов кислых шахтных вод", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин поручил профильному министерству совместно с федеральными органами проработать механизм финансирования работ по ликвидации шахт и экологических последствий их разработки. На встрече было решено предусмотреть реализацию мероприятий, в том числе, в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".