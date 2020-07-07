Ученые обобщат советский опыт освоения Севера для разработки программ развития Арктики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Ученые Сургутского государственного университета (СурГУ, Ханты-Мансийский автономный округ) проведут по гранту Российского научного фонда архивные исследования и обобщат опыт СССР в освоении Арктики в 1930-1980 годы, что будет востребовано при разработке новых программ освоения северных территорий. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший преподаватель СурГУ Александр Иванов.

"Коллектив молодых ученых СурГУ под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России вуза Игоря Стася выиграл грант Российского научного фонда. Его размер 15 млн рублей. Наше исследование позволит учесть ошибки прошлого в выборе подходов к социально-экономическому развитию российских регионов Крайнего Севера и Арктики, результаты исследования будут полезны для разработки будущих программ освоения северных территорий", - сказал собеседник агентства.

Иванов отметил, что кроме него над исследованием будет работать коллектив из шести представителей ведущих академических и учебных заведений страны под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России Сургутского госуниверситета Игоря Стася. "До 2023 года мы намерены изучить, как государство в 1930-1980 годы стимулировало жителей работать в северных и арктических территориях страны, как ведомства подходили к освоению данных регионов. Как происходило взаимодействия властей различных уровней, ведомств и использование их ресурсов для решения производственных задач и возведения социальной инфраструктуры", - уточнил Иванов.

Географические рамки исследования будут соответствовать территориям нынешних Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской области, юга Тюменской области, Красноярского края, Иркутской области, Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Архангельской области. "Также наша задача - выстроить точную иерархию ведомств, указав, какие из них были более сильными, как распределялись между ними ресурсы, а на местах - как на практике корректировались цифры и реализовались плановые показатели, в том числе в социальной сфере", - добавил спикер.

По итогам исследований запланирован ряд публикаций, а также издание научных монографий о роли феномена ведомственности в освоении российского сектора Арктики.