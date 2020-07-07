Жара и повышенная пожароопасность объявлены в регионах Северного Кавказа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильную жару и повышенную пожароопасность в регионах Северного Кавказа в ближайшие несколько дней, в ряде субъектов объявлены экстренные предупреждения. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе региональных ГУ МЧС.

Так, в период с 8 по 10 июля в северо-восточных районах Кабардино-Балкарии ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. "Во второй половине дня 7 июля и далее 8 июля в степных и центральных районах КБР ожидается сильная жара 38 градусов", - сообщили в ГУ МЧС по региону. При этом прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.

В Дагестане с 8 по 10 июля в приморских, предгорных, низменных и местами в горных районах республики тоже сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Ожидается, что в низменных районах Дагестана температура воздуха прогреется выше 40 градусов. Синоптики Северной Осетии прогнозируют 7-8 июля в предгорных районах республики высокую пожароопасность лесов (4-й класс), а в степных районах республики сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс). Помимо этого, во второй половине дня 7 и 8 июля в степных районах республики сохраняется сильная жара 38 градусов.

На Ставрополье в среду местами ожидается сильная жара до +40 градусов. "Неблагоприятные метеорологические явления. В большинстве районов края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, местами сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса", - уточнили в ГУ МЧС по краю. В Карачаево-Черкесии жара сохранится в дневные часы 7 июля, при этом во второй половине дня вторника и далее до конца суток 8 и 9 июля местами в республике ожидается сильный дождь, а также гроза, град и шквалистый ветер до 20-23 м/с.

7 и 8 июля на территории Ингушетии ожидается сильная жара до 40 градусов. По информации Чеченского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в дневные часы 7 и 8 июля местами в Чеченской Республике ожидается сильная жара до 40 градусов. Как отмечается, температурный максимум ожидается в послеобеденное время - с 14:00 до 17:00.