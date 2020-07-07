В Геленджике, Ейске и Новороссийске из-за засухи воду в дома подают по графику

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Подача воды в городе-курорте Геленджик Краснодарского края осуществляется по графику из-за засушливой погоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее во вторник сообщалось о приостановке работы 18 из 35 водозаборов в городе. Известно также, что водохранилище около Геленджика обмелело до критических значений.

"В Геленджике подача воды осуществляется по графику из-за ситуации с засухой", - сообщили в пресс-службе администрации города, отметив, что объекты санаторно-курортного комплекса обеспечены накопительными емкостями и на их водоснабжение ситуация не влияет.

Аналогичная ситуация складывается и в других городах и станицах региона. "Чтобы деревья, которые стали местной достопримечательностью, не погибли, их поливают пожарной машиной. Из-за большой нехватки ресурса, весь Ейск живет по графику подачи воды. Такие же проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, поселка Черноморский", - отметили в пресс-службе муниципальной администрации, призвав жителей и гостей города бережно расходовать воду.

Также в пресс-службе добавили, что в соседнем курортном городе - Анапе - полностью пересохло кипарисовое озеро Сукко.

При этом в Сочи, по заявлению руководства местного водоканала, ситуация с водой не вызывает опасений. "В Сочи нет проблемы с водой, дефицита воды. В нашем городе вода поднимается из подрусловых водоносных слоев сочинских рек Мзымта, Сочи, Шахе и Псезуапсе, с глубины от 30 до 50 метров. Запасы воды в этих полостях превышают потребность города, даже с учетом множества отдыхающих, в несколько раз", - сообщили в компании.

Метеорологи называли 2020 год одним из самых засушливых в истории региона, больше полугода не было продолжительных осадков. Все дожди были кратковременными или залповыми.