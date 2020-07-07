МЧС за три года спасли 5 тыс. человек на водных объектах и в лесотундре Арктики

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС за три года спасли в Арктическом регионе порядка 5 тыс. человек, среди них 528 детей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства по итогам заседания коллегии МЧС под председательством министра Евгения Зиничева.

"В Арктическом регионе действуют семь арктических комплексных аварийно-спасательных центра МЧС России, предназначенных для поиска и спасения людей на водных объектах, в лесотундре, а также для оказания различной помощи при ЧС. За три последних года специалисты центра 6,3 тыс. раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ. Было спасено порядка 5 тыс. человек, из них 528 детей", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, для работы в условиях Арктики ведомством реализован комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "В частности, для эксплуатации в условиях низких температур разработаны специальные образцы пожарно-спасательной техники", - добавили в министерстве. Глава МЧС подчеркнул важность перспектив развития сил и средств МЧС России в Арктике как особой территории РФ. В частности, он отметил, что необходим реестр сил и средств, принадлежащих ведомствам и организациям, осуществляющим деятельность в пределах Арктического региона. При этом координацию по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, поиску и спасению людей должен осуществлять единый орган управления - НЦУКС МЧС России.

Созданная группировка сил и средств МЧС России, начиная с 2011 по настоящее время в основном прикрывает западную часть Арктики, которая является наиболее освоенной. При этом планируется активное развитие и восточной ее части, что подразумевает обеспечение достойных условий жизнедеятельности на данных территориях.

"Арктическая зона должна быть выделена особым образом. Ведомством определены приоритетные направления по развитию сил и средств в Арктике. Это, прежде всего, повышение уровня безопасности местного населения, а также создание условий для безопасной реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов в Арктической зоне России", - приводит слова Зиничева пресс-служба.

В МЧС России отметили, что во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти они готовы обеспечивать мероприятия по безопасному мореплаванию в акватории Северного морского пути. "Для реализации этих целей в ведомстве создается комплексная система безопасности в Арктической зоне, включающая наземную и авиационную группировки, а также экспериментальный полигон для апробации перспективных образцов техники, оборудования, снаряжения и технологий, предназначенных для работы в условиях низких температур", - подчеркнули в министерстве.