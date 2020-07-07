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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге готовят сеть больниц, адаптированных под условия пандемии

Туда войдут новый корпус Госпиталя ветеранов всех войн и больницы № 33, а также Николаевская больница в Петергофе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга начали развивать сеть медицинских учреждений, которые в случае необходимости смогут оперативно перестроиться на работу в условиях эпидемии и принимать пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Город развивает сеть медицинских стационаров, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно перевести на работу в условиях эпидемии", - сказали в пресс-службе со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

По словам градоначальника, на этой неделе планируется закладка нового корпуса Госпиталя ветеранов всех войн. К возможному приему пациентов с коронавирусом готовят Николаевскую больницу в Петергофе - там делают санпропускники. В эту сеть также войдет больница № 33, для которой сейчас строят новый корпус. Изначально его планировалось сдать еще в 2014 году, но на объекте неоднократно менялись подрядчики, и строительство возобновилось только в начале 2020 года.

Всего в Санкт-Петербурге пациентов с коронавирусом принимают 24 учреждения, из них 6 федеральных. Три больницы уже готовятся к приостановке приема пациентов с коронавирусом и возвращению к работе в обычном режиме.

По последним данным, в Петербурге выявили 26 094 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 20 359 человек, умерли 1 437.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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