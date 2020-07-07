На Ставрополье приступили к заготовке кормов для животных

ПЯТИГОРСК, 7 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края начали заготавливать корма для животных, сообщило во вторник управление по информполитике правительства региона.

"В сельскохозяйственных организациях края приступили к заготовке грубых и сочных кормов. В настоящее время в крае уже запасено 17,7 тыс. т сена, что составляет 8% к плану, и 58,6 тыс. т (48%) сенажной массы", - говорится в сообщении.

По данным управления, заготовка кормов ведется в Нефтекумском, Петровском, Ипатовском и Советском городских округах, Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском, Буденновском, Красногвардейском, Кочубеевском, Предгорном и Шпаковском муниципальных районах.

Отмечается, что всего планируется заготовить 220 тыс. т сена, 122,3 тыс. т сенажной массы и 182,6 тыс. т силосной массы.