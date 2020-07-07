В Эльбрусском районе КБР до конца года восстановят три поврежденных моста

НАЛЬЧИК, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты восстанавливают три моста в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР), которые были повреждены в августе 2018 года из-за неблагоприятных погодных условий. Работы планируется завершить до конца 2020 года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Продолжаются работы по восстановлению трех мостов, в том числе моста, ведущего к Долине Нарзанов, и двух мостовых сооружений в селениях Тегенекли и Верхний Баксан. Завершить весь комплекс работ планируется до конца текущего года", - сообщили в министерстве.

Там же отметили, что в настоящее время подрядной организацией на указанных мостах ведется устройство фундамента тела подпорных стенок, подферменных площадок и ригельных насадок. Общая протяженность мостов - 86 м.

По данным министерства, ремонт ведется с опережением графика. Представители Минтранса КБР постоянно контролируют качество используемых материалов и технологии производства работ.

В августе-сентябре 2018 года неблагоприятные погодные условия (обильные осадки в виде проливных дождей) спровоцировали возникновение чрезвычайной ситуации на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Ухудшение паводковой ситуации и поднятие уровня рек и грунтовых вод послужили причиной просадки опор и устоев, разрушения пролетного строения и подходов нескольких мостов.